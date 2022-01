Polizei Homberg

POL-HR: Fahndung nach Verdachtes des Computerbetrugs mit Täterbildern

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.01.2022:

Schwalmstadt / Neustadt

Fahndung nach Verdachtes des Computerbetrugs mit Täterbildern

Tatzeit: Freitag, 23.07.2021 bis Dienstag, 27.07.2021

Zwei unbekannte Täter stahlen am 23.07.2021 gemeinschaftlich im Bereich Schwalmstadt eine EC-Karte eines Rentners. In den darauffolgenden Tagen, in der Zeit vom 23.07.2021 bis 27.07.2021, hoben die unbekannten Täter bei insgesamt fünf Abhebungen in Bankfilialen in Schwalmstadt und Neustadt (Hessen), unbefugt Bargeld ab. Hierbei erlangten die unbekannten Täter insgesamt einen Geldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich.

Die beigefügten Bilder zeigen die beiden unbekannten Täter während der unbefugten Bargeldabhebungen an den Geldautomaten. Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können.

Hinweise an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691/9430.

