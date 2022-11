Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Versuchter Einbruch in Firma

In der Nacht von Sonntag auf Montag, um 01.35 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang auf ein Firmengelände in Forchtenberg Rauhbusch. Die Täter begaben sich in die Straße "Weitblick" und verschafften sich durch Überwinden des Zauns Zugang auf das Firmengelände. Durch die ausgelöste Alarmanlage wurden die Unbekannten wohl gestört, woraufhin sie flüchteten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall, Telefon 07940 8294, zu melden.

Künzelsau: Mehrere Schäden durch Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte ein junger Mann mit seinem Pkw mehrere Schäden in Künzelsau. Der Lenker des Audi A5 touchierte zunächst einen in der Hudnertwasserstraße parkenden Pkw. Zudem überfuhr er bei Nebel und nicht vorhandene Ortskenntnis zwei Absperrpfosten und blieb an der Blumenrabatte eines Wohnhauses hängen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Ingelfingen: Wohnungsbrand in Criesbach

Am Sonntagmittag kam es in Ingelfingen Criesbach zu einem Wohnungsbrand im 1. OG eines Zwei-Parteien-Haus. Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehr Ingelfingen und Künzelsau durchgeführt. Personen befanden sich keine im Haus in der Brunnengasse. Der Brand brach vermutlich in der Küche aus. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der Schaden wird momentan auf Höhe von 150.000 Euro geschätzt.

Künzelsau: Unfallflucht nach Kollision mit Hausmauer

In der vergangenen Woche stieß in Künzelsau, in der Neufelser Straße, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das Hauseck eines im Kurvenbereich stehenden Gebäude. Die Kollision ereignete sich zwischen Montag, den 1.November, und Freitag, den 4. November. Durch den Zusammenstoß wurden Mauersteine aus ihrer Verankerung gerissen. Es entstand an dem Gebäude ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher oder die Verursacherin werden unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau entgegengenommen.

Neuenstein: Diebstahl aus Firmengebäude

Zu einem Diebstahl von mehreren Werkzeugen kam es vergangene Woche in der Dieselstraße in Neuenstein. Zwischen Donnerstag, den 3. November, und Samstag, den 5. November, wurden in einer Firma verschiedene Werkzeuge von einer bislang unbekannten Person entwendet. Der Wert der Gegenstände wir auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angeben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Schöntal: Unfallflucht nach Kollision - Zeugen gesucht

Zu einem Zusammenprall der Außenspiegel zwischen einem unbekannten Kfz und einem Pkw kam es am Freitag. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr im Kurvenbereich der K2319 zwischen Erlenbach und Marlach. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Ingelfingen: Pkw-Fahrer gesucht

Am Sonntag, um 14.30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Mariannenstraße zu einem Streifvorgang zwischen einem weinroten Pkw und einem weißen Pkw mit KÜN-Zulassung. An dem weißen Pkw dürften an der linken Fahrzeugseite Beschädigungen zu sehen sein. Zudem könnten womöglich weinrote Lackantragungen vorhanden sein. Der Fahrer des weißen Pkw wird gesucht und gebeten sich bei dem Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 940 440, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell