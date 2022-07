Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Unfall mit E-Scooter

Werlte (ots)

Gestern gegen 15.05 Uhr kam es in Werlte in der Loruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 30. und ein 35-Jähriger fuhren mit Ihren E-Scootern auf dem Radweg der Loruper Straße in Richtung Werlte. In Höhe eines Parkplatzes beabsichtige der 30-Jährige nach links auf diesen aufzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem daneben fahrenden 35-Jährigen. Der 35-Jährige erlitt dabei eine Fraktur am rechten Bein und kam ins Krankenhaus. Der 30-jährige Unfallverursacher war stark alkoholisiert und sein E-Scooter war zudem nicht versichert. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

