POL-PPKO: Die Polizei - dein Freund und Helfer

Koblenz (ots) - Am Sonntag, den 10.07.2022 gegen 21 Uhr stellte eine Zeugin eine rote Flüssigkeit auf einem Feldweg bei Koblenz-Güls fest. Besorgt informierte sie die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz. Vor Ort konnten die Kolleg/innen schnell feststellen, woher die rote Flüssigkeit stammte: Zwei Mitarbeiter eines Obsthofs gaben an, dass man am Wochenende Kirschen gepflückt habe, die anschließend in den Lkw geladen ...

mehr