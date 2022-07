Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kirschsaft löst Polizeieinsatz aus

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 10.07.2022 gegen 21 Uhr stellte eine Zeugin eine rote Flüssigkeit auf einem Feldweg bei Koblenz-Güls fest. Besorgt informierte sie die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz.

Vor Ort konnten die Kolleg/innen schnell feststellen, woher die rote Flüssigkeit stammte: Zwei Mitarbeiter eines Obsthofs gaben an, dass man am Wochenende Kirschen gepflückt habe, die anschließend in den Lkw geladen wurden. Ein Gabelstapler habe dann einen der Container beschädigt, seitdem laufe Kirschsaft aus. Nachdem sich die Einsatzkräfte den entsprechenden Container genau angesehen hatten, konnten die Angaben der Zeugen bestätigt werden. Ein strafrechtlicher Hintergrund wurde damit ausgeschlossen und der Obsttransporter konnte die unbeschädigten Kirschen weiter verladen.

