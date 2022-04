Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an mehreren Gebäuden in Wittlich

Wittlich (ots)

Über das Wochenende von Freitag, 22.04.2022, bis Montag, 25.04.2022, kam es in Wittlich am Amtsgericht und an einer Realschule in der Beethovenstraße zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter nutzten teilweise faustgroße Kieselsteine, mit welchen jeweils verschiedene Fensterscheiben eingeworfen wurden.

Weiterhin kam es in der Nacht von Montag, 25.04.2022, auf Dienstag, 26.04.2022, zu gleichen Vorfällen. Es wurden abermals Fensterscheiben des Amtsgerichts beschädigt. Zudem wurde eine Fensterscheibe an einem Ausbildungszentrum in der Max-Planck-Straße mittels Steines eingeworfen.

Sachdienliche Hinweise und Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Wittlich, Schlossstraße 28, 54516 Wittlich, unter der Rufnummer 06571 9260 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell