POL-EL: Lingen - 34-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Schüttorf (ots) - Heute Nacht gegen 1.10 Uhr kam es in Schüttorf in der Karolinenstraße zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet auf einem Feld in Reihe aufgehäuftes Stroh in Brand. Das Feuer erstreckte sich über eine Länge von etwa 25 m. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Schüttorf gelöscht werden. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

