Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ohne - Zeugen nach Einbruch gesucht

Ohne (ots)

Am 29. Juli zwischen 8.30 Uhr und 13.00 Uhr kam es in Ohne in der Haddorfer Straße zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und beschädigten dabei ein Fenster. Das Haus wurde nach entsprechenden Wertgegenständen durchsucht. Neben Bargeld wurde auch ein grauer Audi S3 entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

