Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz vom 17.02.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Gesunkenes Fahrzeug in Gundelsheim konnte geborgen werden

Göppingen Gundelsheim - Das gestern, 17.02.2022, durch Sonar auf dem Neckargrund festgestellte Objekt konnte am heutige Vormittag durch die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeistation Heilbronn in Zusammenarbeit mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar Standort Heidelberg geborgen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um das am 13.02.2022 gesunkene Fahrzeug handelt. Der Audi ist nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Die Schifffahrt war für die Dauer des Bergungseinsatzes in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:28 Uhr gesperrt.

