Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Hinweise erbeten

Haslach (ots)

Nachdem die Betonwand der Bahnunterführung in der Schwarzwaldstraße mit goldener Sprühfarbe verunreinigt wurde, haben die Beamen des Polizeireviers Haslach Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der hierbei angerichtete Sachschaden dürfte im Bereich von etwa 2.000 Euro. Derzeit liegen keine Informationen über den oder die Täter, noch über den genauen Tatzeitpunkt vor. Festgestellt wurden die Schmierereien vor einer Woche. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers in Haslach unter der Telefonnummer: 07832 975920 in Verbindung zu setzen.

/nk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell