Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Überfall auf Tankstelle, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Nach einem Überfall am frühen Freitagmorgen auf eine Tankstelle in der Hauptstraße und einer anschließenden Fahndung durch starke Polizeikräfte ermitteln nun Beamte der Kriminalpolizei und sind auf der Suche nach Zeugen. Bisherigen Ermittlungen zufolge begaben sich zwei Männer gegen 3:50 Uhr in die Tankstelle und forderten unter Vorhalt einer Machete sowie einer schwarzen Pistole den Kasseninhalt. Nachdem sie das geforderte Geld in ihrem Besitz hatten, flüchtete das Duo in Richtung Murg. Beide jungen Männer sollen während der gesamten Zeit eine OP-Maske getragen haben. Die ermittelnden Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt bitten Zeugen um Mithilfe: Wer konnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag etwas Auffälliges beobachten oder kann Hinweise zu den nachfolgend beschriebenen Personen geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

Beschreibung der beiden männlichen Täter:

1. Etwa 155 Zentimeter groß, 15 bis17 Jahre alt, beiger Kapuzenpullover mit dunklem Brustlogo, Machete 2. Etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, 16 bis 17 Jahre alt, dunkles Langarm-Oberteil, Jeans, dunkles Basecap mit hellem Adidas-Logo, dunkle Handschuhe, schwarze Pistole

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell