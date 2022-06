Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Sturz mit dem Motorrad

Durmersheim (ots)

Als ein 22-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend gegen 22:25 Uhr in den Kreisverkehr in der Bickesheimer Straße einfahren wollte, stürzt er alleinbeteiligt und verletzt sich hierdurch leicht. Es entstand ein Sachschaden am Motorrad von ungefähr 500 Euro. /nk

