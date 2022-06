Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach räuberischen Diebstahl gesucht

Offenburg (ots)

Ein 23-Jähriger konnte nach einem mutmaßlichen räuberischen Diebstahl im Bereich eines Cafés an der Ecke "Hauptstraße/Saarlandstraße" am Mittwochabend festgenommen werden. Ihm wird vorgeworfen, einer sechs Jahre älteren Frau einen Geldschein abgenommen zu haben, als diese zwischen 21 Uhr und 21:15 Uhr an einem Automaten Zigaretten holen wollte. Als die Bestohlene das Geld zurückforderte und dem Mann hierzu bis zur Einmündung "Franz-Volk-Straße/Okenstraße" folgte, soll ihr dort der Verdächtige einen Schlag ins Gesicht versetzt und sich anschließend entfernt haben. Während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts kam der unter Alkoholeinfluss stehende 23-Jährige aus einem Anwesen gelaufen und konnte von Beamten der Kriminalpolizei vorläufig festgenommen werden. Mögliche Zeugen des Vorfalls setzten sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 mit den Ermittlern in Verbindung.

