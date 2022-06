Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Rauchentwicklung -Nachtragsmeldung-

Lahr (ots)

Die Löscharbeiten der Lahrer Wehrleute im Zusammenhang mit der Rauchentwicklung in einem Reihenhaus in der Straße "Blockschluck" waren gegen 14:45 Uhr beendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einem Kühlschrank in der Küche für den Feuerausbruch verantwortlich gewesen sein. Das Innere des Hauses ist vollständig verrußt - die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich aber noch nicht abschätzen. Die benachbarten Gebäude waren von dem Brandausbruch nicht betroffen und wurden nicht beschädigt. Verletzt wurde nach aktuellen Feststellungen niemand.

Erstmeldung vom 09.06.2022, 14:33 Uhr

Lahr - Rauchentwicklung

Derzeit sorgt eine Rauchentwicklung in einem Reihenhaus in der Straße "Blockschluck" für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Nach ersten Feststellungen dringt seit 14 Uhr dunkler Qualm aus dem zweiten Stock des Anwesens. Zur Entstehung des Brandherdes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Bewohner des betroffenen Hauses sowie der angrenzenden Gebäude haben sich nach aktuellen Feststellungen bereits in Sicherheit bringen können. Die Einsatzmaßnahmen dauern an.

