Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Streit im Auto

Neuried (ots)

Auf der Fahrt von Karlsruhe nach Straßburg kam es am Mittwochabend zwischen dem 30-jährigen Fahrer und seiner 28-jährigen Beifahrerin zu einem Streit. Dieser eskalierte letztendlich als sich der Pkw auf der L 98 befand und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während der Fahrt soll die Mitfahrerin daraufhin ins Lenkrad gegriffen und die Handbremse betätigt haben, wodurch der BMW von der Fahrbahn abkam und letztendlich in ein Gebüsch neben dem Kreisverkehr zum Stillstand kam. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung zog sich sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin mehrere kleine Verletzungen zu, weshalb auch gegen den Fahrer Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gestellt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

/nk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell