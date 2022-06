Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Aquaplaning auf der Autobahn

Ottersweier (ots)

Die regennasse Fahrbahn auf der A5 hat dazu geführt, dass ein 34-jähriger Fahrer in der Nacht zum Donnerstag die Kontrolle über seinen Golf verlor. Der VW war in Richtung Achern auf dem linken Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit unterwegs, die mutmaßlich icht an die Witterungsbedingungen angepasst war. Daraufhin kollidierte er mit der Betonleinwand auf der linken Seite, schleuderte einige Male über die Fahrbahn und kam letztendlich quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Offenburg gebracht. Der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. An der Betonleitwand und der Leitplanke entstand ein Schaden von ungefähr 3.000 Euro.

