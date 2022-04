Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrstreifen mutmaßlich unachtsam gewechselt - Mehrere Fahrgäste verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagabend (28.04.2022) in der Kriegsbergstraße mehrere Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt worden. Der Bus war gegen 18.35 Uhr in der Kriegsbergstraße in Richtung Arnulf-Klett-Platz unterwegs. Auf Höhe der Parkhauseinfahrt wechselte ein 29 Jahre alter Fahrer eines Mercedes, der in gleicher Richtung unterwegs war, vor dem Bus den Fahrstreifen nach rechts, um mutmaßlich in das Parkhaus einzufahren. Der 53-jährige Busfahrer bremste daraufhin stark ab, sodass 13 Fahrgäste teilweise stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten einen Teil von ihnen vorsorglich in Krankenhäuser.

