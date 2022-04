POL-S: Stadt und Polizei Stuttgart geben bekannt: Im Internet angebotene Hundewelpen beschlagnahmt

Stuttgart-Degerloch (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag (27.04.2022) an der Einmündung Epplestraße/Albstraße ereignet hat. Eine 25 Jahre alte Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem VW in der Epplestraße in Richtung Möhringen unterwegs. An der Einmündung zur Albstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW eines 55-Jährigen, der von der Albstraße nach links in die ...

