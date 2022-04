Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rüttelmaschinen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Zwei Rüttelmaschinen sind am Donnerstag (28.04.2022) an der Straße Am Westkai aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein Bewohner des Gebäudes wählte gegen 23.15 Uhr den Notruf, nachdem er Rauchentwicklung aus der darunterliegenden Lagerhalle entdeckte. Die alarmierte Feuerwehr löschte daraufhin den Brand. Über die Höhe des Schadens ist bislang nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell