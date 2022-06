POL-OG: Lauf - WhatsApp-Betrugsmasche

Offenburg (ots) - Der räuberische Diebstahl eines 54 Jahre alten Mannes beschäftigte am Mittwochnachmittag zuerst einen Securitymitarbeiter und in der Folge Beamte des Polizeireviers Offenburg und der Kriminalpolizei. Der Mittfünfziger versuchte ersten Ermittlungen zufolge gegen 17:20 Uhr eine Flasche Alkohol aus einem Lebensmittelgeschäft in der Freiburger Straße ...

mehr