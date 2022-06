Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Kehl (ots)

Die Hintergründe eines Disputs zwischen zwei wohnsitzlosen Männern am Mittwochabend am Bahnhofsplatz sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nachdem sich ein 74-Jähriger gegen 19:10 Uhr offenbar weigerte sein Essen einem 35-Jährigen auszuhändigen, soll dieser den Mann mit einer Eisenstange attackiert und verletzt haben. Nach der Tat flüchtete der Angreifer in Richtung Tram-Haltestelle wo er durch Kräfte der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden konnte. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest durch Beamte des Polizeireviers Kehl ergab einen Wert von über 3 Promille. Nach erfolgter Belehrung wurde er auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

/ph

