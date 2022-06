Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Medizinischer Notfall?

Achern (ots)

Ob ein medizinsicher Hintergrund zu einem Unfall am Mittwochmorgen führte ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gegen 11:40 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Mitsubishi-Fahrer auf einen auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite parkenden Mercedes in der Austraße auffuhr. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro beziffert.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell