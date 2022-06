POL-OG: Achern - Ausgeraubt? - Zeugen gesucht

Achern (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Achern kontrollierten in der Nacht zum Sonntag um 00:19 Uhr auf der Hornisgrindestraße den einen 46-jährigen Fahrer eines Renault Clios. Bei der Kontrolle gab der Mann an, über eine serbische Fahrerlaubnis zu verfügen, jedoch nahm er diese Aussage später zurück. In einem Telefonat am Dienstagvormittag gab der Beschuldigte sogar zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Der ...

mehr