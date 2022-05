Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Goldbarren und Geld erbeutet - Falscher Kripo-Beamter nimmt Ehepaar aus

Duisburg (ots)

Ein Ehepaar ist am Freitag (13. Mai) Opfer eines Trickbetrugs geworden. Um 11 Uhr klingelte das Festnetztelefon der 82- und des 84-Jährigen in der Nähe der Hohenzollernstraße. Am anderen Ende der Leitung: ein angeblicher Kripo-Beamter. Er gaukelte dem Ehepaar vor, dass ihr Vermögen in Gefahr sei, weil in der Nachbarschaft eine Gruppe Diebe unterwegs sei. Der 84-Jährige räumte daraufhin sein Schließfach bei der Bank leer. Gegen 14 Uhr klingelte dann ein Mann an der Tür des Ehepaars und nahm unter anderem Geld, Goldmünzen und Goldbarren entgegen, "um es sicher aufzubewahren". Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Abholer geben können: Der Mann wird auf 25 bis 30 Jahre und 1,85 Meter Größe geschätzt. Er hat eine schlanke Statur und dunkle, leicht lockige, kurze Haare. Der Unbekannte trug dunkle Kleidung und hatte eine Umhängetasche bei sich. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell