Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Parfümdiebe mit Klautasche von Sicherheitsmitarbeitern erwischt

Duisburg (ots)

Mit einer Klautasche haben zwei Jugendliche (14 und 17 Jahre) am Samstagmittag (14. Mai, 11:10 Uhr) versucht, mehrere Fläschchen Parfüm aus einem Geschäft im Forum zu stehlen. Sie packten das Parfüm dazu in eine Tasche, die mit Alufolie ausgekleidet war. So wollte das Duo die Diebstahlssicherung am Ein- bzw. Ausgang der Filiale umgehen. Doch ihren Plan hatten sie ohne den aufmerksamen Sicherheitsdienst gemacht. Mitarbeiter hielten den 17-Jährigen fest, als die beiden Jugendlichen mit ihrer Beute gerade das Geschäft verlassen wollten. Der 14-Jährige rannte erst weg, konnte aber von einem 33-jährigen Angestellten des Sicherheitsdienstes eingeholt und zurückgebracht werden. Polizisten brachten die Jugendlichen zur Polizeiwache. Beide erwarten nun ein Strafverfahren.

