Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer beim Abbiegen schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 52-jähriger Rollerfahrer ist am frühen Montagmorgen, 2. Mai 2022, bei einem Alleinunfall in Erle schwer verletzt worden. Der Gelsenkirchener war um 5.40 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Willy-Brandt-Allee unterwegs und wollte von dieser aus nach links auf die Kurt-Schumacher-Straße abbiegen. Dabei stürzte der Mann mit seinem Kleinkraftrad und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell