POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen 58-Jähriger bei Streitigkeiten verletzt

Ein 58 Jahre alter Gelsenkirchener ist am vergangenen Freitag, 29. April 2022, bei Streitigkeiten in Horst verletzt worden. Der Mann gab an, dass er sich gegen 19.50 Uhr im Anschluss eines Lokalbesuchs auf dem Weg nach Hause befunden habe, als neben ihm ein Auto anhielt. Der Fahrer des Wagens habe den Mann zunächst beleidigt. Im Kreuzungsbereich Markenstraße/Strundenstraße soll der Streit eskaliert sein. Der Geschädigte gab an, dass Fahrer und Beifahrer ausstiegen seien und auf ihn einschlugen und ihn traten. Im weiteren Verlauf soll der Beifahrer ein Messer gezogen und damit den 58-Jährigen verletzt haben. Der dritte Mann sei im Auto sitzen geblieben. Im Anschluss flüchteten die drei Unbekannten in dem Auto. Der 58-Jährige ging nach Hause und informierte Freunde. Diese riefen dann die Rettungskräfte, die den Geschädigten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach Angaben des Geschädigten ist der Fahrer des Autos etwa 30 Jahre alt, cirka 1,85 Meter groß und sehr kräftig. Er hat wuscheliges Haupthaar mit kurzrasierten Seiten. Die Tatverdächtigen waren in einem anthrazitfarbenen Auto, vermutlich einem SUV mit Dortmunder Kennzeichen unterwegs. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 telefonisch zu melden.

