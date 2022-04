Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Achtung bei vermeintlichen Europol-Anrufen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei warnt vor einer neuerlichen Masche, bei der sich Betrüger am Telefon als Beamte der europäischen Polizeibehörde Europol ausgegeben. In rund 50 Fällen sind Gelsenkirchener Bürger in dieser Woche telefonisch von den Tätern kontaktiert worden. Dabei läuft zunächst eine Bandansage ab, in der den Angerufenen in schlechtem Deutsch erklärt wird, dass ihre Daten gestohlen worden seien. Im Anschluss erfolgt die Aufforderung, persönliche Daten einzugeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand reagierten die Angerufenen allesamt richtig, beendeten das Gespräch und alarmierten im Anschluss die Polizei.

Daher der dringende Appell der Polizei: Geben Sie am Telefon niemals Daten oder Informationen zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis. Überweisen Sie keine Geldbeträge und übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen. Folgen Sie keinesfalls den Aufforderungen der Anrufer, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch. Erstatten Sie im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Warnen Sie auch bitte Verwandte und Freunde vor dieser Masche!

