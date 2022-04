Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeuges der Polizei in der Altstadt wurden am Freitagmorgen, 29. April 2022, zwei Menschen verletzt. Gegen 9.20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Polizist der Gelsenkirchener Polizei mit einem Streifenwagen die Wildenbruchstraße in Richtung Altstadt und hatte dabei das Blaulicht und Einsatzhorn eingeschaltet. Im Kreuzungsbereich zur Ringstraße musste er zunächst anhalten. Als er wieder anfuhr, stieß er mit dem Fahrzeug einer 25-jährigen Gelsenkirchenerin zusammen, die mit ihrem Auto die Ringstraße in Richtung Ückendorf befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte das Fahrzeug der 25-Jährigen im Anschluss zudem mit einem Laternenmast. Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der Polizist wurde leicht verletzt, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

