Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau geschubst und getreten - Polizei sucht Angreifer

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem zwei Unbekannte am Mittwoch, 27. April 2022, eine 19-Jährige in der Neustadt verletzt haben, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Die Gelsenkirchenerin lief gegen 22.45 Uhr an der Bochumer Straße an einer etwa 20-köpfigen Gruppe vorbei, mit der sie nach einem Kommentar aus der Gruppe heraus in einen zunächst verbalen Streit geriet. Ein unbekannter Täter schubste die 19-Jährige, die daraufhin stürzte, ein weiterer Täter trat gegen die am Boden Liegende, ehe die Angreifer flüchteten. Die Gesuchten sind zwischen 18 und 20 Jahren alt. Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

