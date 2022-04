Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher aus der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem 14-jährigen Mädchen, das seit Donnerstag, 28. April 2022, aus der mütterlichen Wohnung in der Feldmark abgängig ist. Die 14-Jährige ist bislang nicht nach Hause zurückgekehrt. Fahndungsmaßnahmen nach dem Mädchen verliefen bislang erfolglos. Die Vermisste ist circa 1,65 Meter groß, schlank und hat schwarze Haare, die sie zuletzt zum Zopf gebunden trug. Sie trug ein weißes Oberteil, eine schwarze Hose und Schuhe der Marke "Nike". Wer kann Angaben zu der vermissten Jugendlichen oder ihrem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11, unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache, unter 0209 365 2160 an die Leitstelle oder an jede andere Polizeidienststelle. Bilder der vermissten Jugendlichen finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://url.nrw/veekrrnp

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell