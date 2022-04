Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Keine Versicherung, keinen Führerschein + Beim Einkauf bestohlen + Vandalen am Sportheim + Diebe in der Backstube + Unfälle in Wetzlar und bei Dorlar +

Dillenburg (ots)

Herborn- nicht versichert und keinen Führerschein -

Gestern Abend (04.04.2022), gegen 18:25 Uhr kontrollierten Beamte der Herborner Polizeistation in der Walther-Rathenau-Straße einen 15-jährigen Rollerfahrer. Offenbar hatte der Jugendliche seinen Peugeot Kleinkraftroller nicht versichert. Einen Führerschein konnte der Rollerfahrer nicht vorzeigen. Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.(K.M.)

Aßlar- Geldbörse gestohlen -

Am Freitag (01.04.2022) tätigte eine junge Frau ihren Einkauf im Lidl in der Straße Walbergraben. Als sie zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr ihren Einkauf in ihren Pkw räumte, legte sie ihre Geldbörse in den Einkaufswagen. Anschließend stellte sie den Wagen in den dafür vorgesehenen Stellplatz zurück und ging zu ihrem Auto. Dort angekommen, bemerkte die 25-Jährige, dass sie ihren Geldbeutel im Wagen vergessen hatte. Schnell ging sie zurück zum Einkaufswagenstellplatz. Ihr Portemonnaie konnte sie nicht mehr finden. Offensichtlich nutzte ein Unbekannter den kurzen Moment und stahl die Geldbörse. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Der Schaden beläuft sich auf 130 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.(K.M.)

Wetzlar - Seniorin wird Opfer dreister Diebe -

Zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr bestahlen Unbekannte gestern Mittag (04.04.2022) eine 82-Jährige. Während ihres Einkaufs im Real-Markt im Hörnsheimer Eck trug die Dame ihre Handtasche über dem linken Arm. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte die Seniorin, dass der Reißverschluss der Tasche ein Stück geöffnet war. Sie suchte in der Handtasche nach ihrer Geldbörse und konnte sie nicht finden. Offenbar hatten Diebe die Tasche ein Stück geöffnet, unbemerkt hineingegriffen und das Portemonnaie gestohlen. In der Geldbörse befanden sich der Ausweis der Dame sowie mehrere Karten. Die Polizei beziffert den Schaden auf 250 Euro. Hinweise zu den unbekannten Dieben erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.(K.M.)

Wetzlar- Dutenhofen: in Backstube eingestiegen -

Auf eine Bäckerei in der Wellergasse hatten es Einbrecher in der vergangenen Nacht abgesehen. Die Unbekannten zerstörten ein Fenster im rückwärtigen Bereich der Bäckerei und gelangten in das Gebäude. Im Verkaufsraum und im Bürobereich suchten die Diebe offensichtlich nach Bargeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Der Schaden wird mit 800 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 18:45 Uhr am gestrigen Abend (04.04.2022) und 05:30 Uhr heute Morgen (05.04.2022) aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.(K.M.)

Waldsolms-Kröffelbach: Vandalen auf dem Sportplatz -

Auf rund 1.500 Euro wird der Schaden beziffert, den Unbekannte auf dem Sportplatz hinterließen. Zwischen Freitag (01.04.2022), 16:00 Uhr und Samstag (02.04.2022), 04:00 Uhr rissen die Vandalen einen Holzklappladen vom Sportheim ab. An einem Fahrzeug, welches zum Abziehen des Fußballplatzes genutzt wird, beschädigten die Unbekannten einen Außenspiegel, den Innenspiegel und einen Scheibenwischer. Außerdem warfen die Vandalen mehrere Glasflaschen auf den Boden des Geländes, die sodann zersplitterten. Offenbar soll eine Gruppe von rund 20 Personen für den Vandalismus verantwortlich sein. Wer kann Hinweise zu den bisher unbekannten Personen geben? Wer hat sonst in diesem Zusammenhang am Sportgelände Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.(K.M.)

Lahnau-Dorlar: Stoppschild missachtet -

Am Sontag (03.04.2022) befuhr ein 51-jähriger Opelfahrer die Landesstraße von Gabenheim nach Dutenhofen. Ein 21-jähriger Hyundaifahrer wollte von der Wetzlarerstraße aus ebenfalls in Richtung Dutenhofen fahren. Der Fahrer des Opels missachtete ein Stoppschild und prallte mit dem Hyundai zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel in die Leitplanke gedrückt. Der im Landkreis Limburg-Weilburg lebende Opelfahrer und seine 51-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. Sein Unfallgegner aus Heuchelheim und seine zwei Mitfahrer blieben ebenfalls unverletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Der Hyundai wurde an der Beifahrerseite an Tür und Seitenschweller eingedellt. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 13.700 Euro. (A.CL)

Wetzlar: Seat prallt auf Sprinter -

Am Freitag (01.04.2022), um 17:10 Uhr, befuhr eine 27-jährige Sinnerin mit ihrem schwarzen Seat Ibiza die Bannstraße in Richtung Spinnereistraße. Vor ihr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Sprinter. Am Übergang der Spinnereistraße zur Auffahrt der B 49 musste der aus Bad Homburg stammende Sprinterfahrer verkehrsbedingt stark abbremsen. Die Seat-Fahrerin konnte ihren Ibiza nicht schnell genug abbremsen und krachte in das Heck des schwarzen Mercedes Sprinters. Der Seat Ibiza wurde an der Front beschädigt und der Sprinter am Heck. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 18.000 Euro. (A.CL)

