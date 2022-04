Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + 23-Jährige überrascht Eindringling + Zaun in Haiger geklaut + Unfallflucht in Haigerseelbach + Promillefahrten + Golf zerkratzt + Unfälle + Rollerdiebe in Aßalr +

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Zaunelemente verschwunden -

Bauzaunelemente im Wert von rund 3.000 Euro ließen Diebe in der Westerwaldstraße mitgehen. Im Zeitraum von Donnerstag (31.03.2022), gegen 15.00 Uhr bis Sonntag (03.04.2022), gegen 10.00 Uhr schlugen die Täter auf einem Grundstück zu. Sie griffen sich ca. 50 Elemente samt Betonfüße und Verbindungsschellen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder Anhänger in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen dort zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeug auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger-Haigerselbach: Unfall gebaut und geflohen -

Am Wochenende beschädigt ein Unbekannter einen auf dem Gehweg der Tränkestraße geparkten Anhänger. Vermutlich war der flüchtige Unfallfahrer zwischen Samstagabend (02.04.2022), gegen 18.00 Uhr und Sonntagnachmittag (03.04.2022), gegen 16.00 Uhr, in Richtung Haigerseelbacher Straße unterwegs, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den silberfarbenen Anhänger der Marke "Humbaur". Der Unfallfluchtermittler vermutet, dass der Wagen des Unfallfahrers an der Frontstoßstange einen frischen Unfallschaden aufweisen müsste. Die Polizei in Dillenburg bittet Zeugen, die den Aufprall beobachtet haben oder sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Dietzhölztal-Ewersbach: Promillefahrt gestoppt -

Dillenburger Polizisten stoppten am Sonntagnachmittag (03.04.2022) eine Promillefahrerin. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hatte die offensichtlich betrunkene Frau beobachtet, wie sie ihren Lupo bestieg und davonfuhr. Eine Streife holte die Eschenburgerin ein und ließ sie pusten. Ihr Alkoholtest brachte es auf 1,73 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass die 24-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins.

Herborn: Während Einkauf Wagen zerkratzt -

Vermutlich mit einem Schlüssel ließ ein Unbekannter auf dem Rewe-Parkplatz Kratzer an einem Golf zurück. Der graue VW stand am Samstag (02.04.2022), zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz. Der Täter trieb Kratzer in die Türen der Beifahrerseite sowie in die Heckklappe. Hinweise zu dem Unbekannten erbitten die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Seelbach: Pizzafahrer aus der Spur -

Ohne Verletzungen überstand der Fahrer eines VW UP! einen Ausflug in den Straßengraben. Der 19-Jährige fuhr am Samstagabend (02.04.2022), gegen 19.15 Uhr auf der Bundesstraße 255 von Burg in Richtung Seelbach. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet der Dillenburger nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung herunter und kam nach ca. 150 Meter auf einem Feld zum Stehen. Den Totalschaden am VW schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen aus dem Feld.

Ehringshausen: Mit Promille gegen Laterne und Haus -

Ein demolierter Opel, eine beschädigte Laterne sowie Schäden an einer Hauswand, das ist die Bilanz einer Promillefahrt am frühen Sonntagmorgen (03.04.2022) in der Bahnhofstraße. Gegen 04.15 Uhr kam der 38-jähriger Fahrer des Corsas nach rechts von der Straße ab, touchierte eine Laterne und prallte gegen eine Hausfassade. Der Ehringshäuser blieb unverletzt. Der Alkoholtest des Unfallfahrers erbrachte einen Wert von 2,91 Promille. Er musste mit auf die Herborner Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Sein Opel war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Die Schäden an der Laterne und der Fassade können momentan noch nicht beziffert werden. Auf den Promillefahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Greifenstein: Glätte lässt Toyota rutschen -

Mit dem Schrecken kam eine 21-jährige Autofahrerin nach einer Schlitterpartie zwischen Merkenbach und Beilstein davon. Am Freitagabend (01.04.2022) lenkte die Greifensteinerin ihren Toyota in Richtung Beilstein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Winterglätte verlor sie kurz nach der Abfahrt nach Greifenstein die Kontrolle über ihren Wagen und rutschte von der Fahrbahn. Ein Abschleppunternehmer zog den Toyota zurück auf die Straße. Den Schaden an dem Pkw beziffert die Polizei auf mindestens 3.000 Euro.

Aßlar: Rollerdiebe scheitern -

Auf einen grauen Roller der Marke Rex hatten es Diebe am Samstagabend (02.04.2022) abgesehen. Die Täter griffen sich das Bike und schlossen den Motor kurz. Letztlich ließen die Diebe den Roller kurzgeschlossen am Ende der Straße "Geisenhöll" zurück. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen 21.40 Uhr und 22.00 Uhr in der Straße "Geisenhöll" beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms-Oberwetz: Von der Straße geschlittert -

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ist die Ursache für einen Verkehrsunfall von Freitagabend (01.04.2022). Die 26-jährige Fahrerin einer C-Klasse war gegen 18.35 Uhr auf der Landstraße zwischen Griedelbach in Richtung Oberwetz unterwegs. Dort geriet ihr Benz ins Schleudern, überfuhr einen Leitpfosten, rutschte Rückwärts von der Fahrbahn und prallte mit dem Heck gegen einen Baumstumpf. Die Waldsolmserin blieb unverletzt. Die 11 Jahre alten Winterreifen am Benz hatten keine ausreichende Profiltiefe. Die Schäden an der C-Klasse belaufen sich auf mindestens 4.000 Euro

Solms-Albshausen: Unbekannter dringt in Wohnung ein / Polizei sucht Zeugen -

Ein unbekannter Eindringling überraschte am frühen Sonntagmorgen (02.04.2022) die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Münchberg". Die 23-jährige erschrak gegen 02.10 Uhr zu Tode, als sie in ihrem Schlafzimmer einen Mann bemerkte. Der jungen Frau gelang es den Eindringling sofort in die Flucht zu schlagen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte über ein offensichtlich nicht komplett geschlossenes Fenster in ihre Erdgeschosswohnung eindgrang. Der Mann war ca. 180 cm groß und nach Einschätzung der 23-Jährigen von südländischer Herkunft. Er trug einen dunklen Vollbart, eine Mütze sowie dunkle Bekleidung und sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Eindringlings machen? Wem ist der Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße "Münchberg" aufgefallen? Wer hat den Täter auf seiner Flucht nach 02.10 Uhr dort beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell