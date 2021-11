Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Betäubungsmittel und Cannabisplantage bei Durchsuchung aufgefunden

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Donnerstag (28.10.2021) haben Beamtinnen und Beamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeistelle Bad Segeberg im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung Betäubungsmittel und eine Cannabisplantage aufgefunden und sichergestellt.

Nachdem sich Hinweise gegen einen 35-jährigen Bad Segeberger wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verdichtet hatten, beantragte die Staatsanwaltschaft Kiel beim zuständigen Amtsgericht Kiel einen Durchsuchungsbeschluss.

Die Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin am Donnerstagvormittag ein Wohnhaus in der Oldesloer Straße und stellten hierbei diverse Behältnisse mit Cannabisprodukten und anderen Substanzen fest und beschlagnahmten die Drogen. Insgesamt fanden die Beamten über zwei Kilogramm Cannabis.

Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Im Rahmen der Durchsuchung stießen die Ermittler in einer Nachbarwohnung auf eine Indoorplantage mit 15 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien. Der 42-jährige Wohnungsinhaber wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen aus Mangel an Haftgründen entlassen.

