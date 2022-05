Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub im Park

Gelsenkirchen (ots)

Einem 41-Jährigen wurden am frühen Montagmorgen, 2. Mai 2022, im Nordsternpark ein Fahrrad und eine Sporttasche entwendet. Der Gelsenkirchener war gegen 4 Uhr mit seinem Rad im Park unterwegs, als sich ihm in Höhe des Amphitheaters, am Parkplatz, zwei Unbekannte in den Weg stellten. Die beiden Männer zogen den 41-Jährigen zu Boden, entwendeten ihm sein schwarzes Mountainbike der Marke "Bulls" sowie seine Sporttasche der Fitnesskette "McFit" samt Inhalt. Anschließend entfernte sich das Duo in Richtung des Parkplatzes. Die beiden Unbekannten waren etwas größer als 1,70 Meter, von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Wer Hinweise zu den Tätern oder der Beute geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu melden.

