Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B 270

Sienhachenbach (ots)

Am Samstag, den 14.05.2022 gegen 10:34 Uhr, kam es auf der B 270 bei Sienhachenbach in Fahrtrichtung Sien zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam ein BMW in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in den rechten Seitengraben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund dessen wurde die B 270 zwischen Sienhachenbach und Sien für etwa 10 Minuten vollgesperrt. Die 85 jährige Fahrerin, sowie ihre Beifahrerin blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell