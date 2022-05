Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fohren-Linden, L348 (ots)

Am 14.05.2022 gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der L348 an der Einmündung in Höhe der Ortslage Fohren-Linden ein Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zum Zusammenstoß eines Motorrades, welches aus Mettweiler kommend nach links in Richtung Freisen abbog und einem Pkw, der aus Fahrtrichtung Baumholder nach Freisen unterwegs war. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der Motorradfahrer. Er musste ins Klinikum nach Idar-Oberstein eingeliefert werden. Im Einsatz waren neben der Polizei Baumholder noch ein Fahrzeug des Rettungsdienstes und der Rettungshubschrauber.

