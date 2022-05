POL-PDTR: PKW aufgebrochen und Handtasche entwendet - Zeugen gesucht

Baumholder (ots) - Am 14.05.2022 zeigte ein sechsjähriges Mädchen in Begleitung seiner Mutter den Diebstahl eines Kettcars an, den das Kind erst zu Ostern geschenkt bekommen hatte. Das Spielgerät war am Nachmittag in der Grundstückseinfahrt des Kindes abgestellt. Als das Mädchen gegen 17:15 Uhr nochmal fahren wollte, wurde der Diebstahl bemerkt. Durch eine Streife der Polizei Baumholder konnte der Kettcar im ...

