Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter fährt mit Mercedes in Stade gegen Baum und flüchtet zu Fuß - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Hagenah, Oldendorf und Horneburg

Stade (ots)

1. Unbekannter fährt mit Mercedes in Stade gegen Baum und flüchtet zu Fuß - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag gegen kurz nach 17:00 h ist es in Stade in der Altländer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrer eines grauen Mercedes mit bulgarischem Kennzeichen war dort aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach Zeugenaussagen war der Fahrer dann ausgestiegen, in den hinter ihm fahrenden PKW gestiegen und zunächst eine Straße weitergefahren. Dann waren beide Unbekannten dort ausgestiegen und zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet. Gegen den Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die wissen, von wem das Fahrzeug normalerweise benutzt wird. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

2. Einbrecher in Hagenah und Oldendorf

Unbekannte Tageswohnungseinbrecher sind in Freitag zwischen 10:00 h und 10:50 h in Hagenah in der Straße "Hinter den Eichen" auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben eine Scheibe der Terrassentür mit einem Feldstein eingeworfen. So in das Innere eingedrungen, wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Was dabei genau erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Es wird daher von einem Schaden in Höhe von zunächst mehreren hundert Euro ausgegangen.

Zwischen 10:50 h und 11:35 h sind dann ebenfalls bisher unbekannte Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in Oldendorf in der Straße "Schötthasen" in ein Wohnhaus eingestiegen und haben auch hier die Räume durchsucht. Auch an diesem Tatort kann noch nicht genau gesagt werden, ob und was dabei gestohlen wurde.

Daher dürfte sich der Schaden auch hier auf mindestens mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

3. Einbrecher in Horneburg

Am gestrigen frühen Sonntagmorgen zwischen 04:30 h und 05:00 h sind Unbekannte in Horneburg in der Straße "Im Stuck" nach dem Einwerfen eines Fensters in eine Einliegerwohnung in einem Einfamilienhaus eingedrungen und haben diese nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Ob und was dabei erbeutet werden konnte, kann bisher noch nicht gesagt werden.

Der Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

