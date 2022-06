Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei sind nach einem Vorfall in der Nacht auf Mittwoch auf der Suche nach Zeugen und haben Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung eingeleitet. Laut den Schilderungen eines 26-Jährigen soll er gegen 0:15 Uhr in der Bottenbrunnenstraße in seinem Auto sitzend von einem Mann angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. Der Verdächtige soll seine Forderungen mit einem Schraubendreher und damit ausgeführten Stichbewegungen in Richtung des Mittzwanzigers untermauert haben. Letztlich habe das Opfer aus Angst einen kleinen Bargeldbetrag ausgehändigt. Der Tatverdächtige ist dem Überfallenen vom Sehen her bekannt. Es soll sich um einen 33 Jahre alten Mann handeln. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes.

