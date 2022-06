Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Unfall durch Fahrbahnnässe

Haslach (ots)

Aufgrund des starken Regens kam am Mittwochabend ein 21-jähriger Fahrer eines BMWs auf der B33 von Haslach kommend in Richtung Offenburg ins Rutschen und glitt nach rechts von der Fahrbahn in den Graben. Zeugen berichteten, dass der Lenker des BMWs gegen 20:45 Uhr mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf ungefähr 35.000 Euro.

/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell