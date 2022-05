POL-OH: Zwei Wohnhäuser in Brand geraten

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Sachbeschädigung Bad Hersfeld. Ein Unbekannter trat am Mittwochnachmittag (11.05.), etwa um 16.15 Uhr, in der Straße "Am Steffen" gegen den Spiegel eines roten Mitsubishi Colt. Dabei zersplitterte die Scheibe des Außenspiegels und es entstand Schaden von rund 30 Euro. Zeugen beobachteten eine männliche Person mit rotem T-Shirt und schwarzer Oberbekleidung auf einem Fahrrad, welche an dem ...

