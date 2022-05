Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Ein Unbekannter trat am Mittwochnachmittag (11.05.), etwa um 16.15 Uhr, in der Straße "Am Steffen" gegen den Spiegel eines roten Mitsubishi Colt. Dabei zersplitterte die Scheibe des Außenspiegels und es entstand Schaden von rund 30 Euro. Zeugen beobachteten eine männliche Person mit rotem T-Shirt und schwarzer Oberbekleidung auf einem Fahrrad, welche an dem Auto vorbeifuhr und dabei zutrat. Zur Tatzeit sei der unbekannte Mann in Begleitung eines weiteren Radfahrers gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Geschäft

Rotenburg. Eine Firma in der Bürgerstraße wurde in der Nacht zu Mittwoch (11.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters gelangten die Einbrecher in die Büroräume, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

