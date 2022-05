POL-OH: Erstmeldung Verkehrsunfall

Osthessen (ots) - FD Unfall auf der B 27 Petersberg. Ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (10.05.). Ein 39-jähriger Opel-Fahrer befuhr gegen 22.45 Uhr in Petersberg die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Marbach. In Höhe der Auffahrt Marbach-Nord überholte er einen vor sich fahrenden Lkw, überquerte ...

mehr