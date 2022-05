Ulm (ots) - Kurz nach 18 Uhr entzündete sich in der Schuhgasse der Dunstabzug in einem Wohnhaus. Die Bewohner löschten das Feuer jedoch selbstständig, so dass der Brand nicht auf das Haus übergehen konnte. Ärzte untersuchten alle sechs Bewohner, um Verletzungen ausschließen zu können, im Krankenhaus. Die ...

