Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Betrüger unterwegs

Lahr (ots)

Eine 72-jährige wurde am Donnerstagmittag Opfer eines Betruges. Gegen 15 Uhr wurde sie von einer unbekannten Frau im Bereich eines Discounters in der "Schwarzwaldstraße" angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die Unbekannte wollte hierbei bei der Lebensälteren eine "schlechte Aura" festgestellt haben und prophezeite ihr in naher Zukunft einen schweren Schicksalsschlag. Im Laufe der Unterhaltung kam eine weitere unbekannte Dame hinzu, die augenscheinlich mit der Betrügerin unter einer Decke steckte. Diese teilte der Seniorin mit, dass sie schon mehrfach bei der "Wunderheilerin" war, um auch die bei ihr festgestellte "schlechte Aura" erfolgreich zu heilen. Letztendlich wurde die Frau dazu überredet, ihr gesamtes Erspartes von zuhause zu holen. Sie erschien kurze Zeit später im Bereich des "Entensees" in der "Römerstraße", um sich dort mit den beiden Tatverdächtigen erneut zu treffen. Im Rahmen dieser zweiten Unterhaltung, wurden die mitgeführten Wertsachen von den unbekannten Personen in ein Tuch eingewickelt. Für die "Reinigung der Aura" musste sich die 72-jährige kurzzeitig wegdrehen. Diesen Moment nutzen die Betrügerinnen gekonnt aus, um die Wertsachen in dem Stoffstück durch zugeschnittenes Papier zu ersetzen. Diesen Umstand stellte die Frau jedoch erst zuhause fest. Ursprünglich wurde sie aufgefordert, die Stoffrolle aufgrund der "Wirksamkeit der Reinigung" mehrere Tage verschlossen in einer Kiste aufzubewahren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die erste Betrügerin soll ungefähr 35 Jahre alt und 150 Zentimeter groß gewesen sein. Bekleidet war die Person mit einem lilafarbenen, knielangen Kleid, Sandalen und einer großen, beigen Handtasche. Die zweite Tatverdächtige soll ungefähr 40 Jahre und 165 Zentimeter groß gewesen sein. Die Frau trug eine helle Hose und ein buntes, mattes Oberteil. Bei beiden Personen waren die blonden Haare zu einem Zopf gebunden. Sie sollen mit einem osteuropäischen oder russischen Akzent gesprochen haben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 mit den Beamten des Polizeireviers Lahr in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell