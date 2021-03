Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - BMW beschädigt

Salzbergen (ots)

Am Samstag kam es zwischen 14.10 und 14.30 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Lidl in Salzbergen an der Freiherr-von-Twickel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer BMW an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/929210 zu melden.

