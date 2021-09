Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Rauch in Wohnung

Bietigheim (ots)

Am frühen Donnerstagabend kam es in der "Badenstraße" zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.30 Uhr verständigt, weil es in einer Wohnung zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Qualm, welcher durch das Anfeuern eines Ofens entstand, nicht richtig abgezogen, sodass in der Folge die gesamte Behausung verraucht war. Die beiden lebensälteren Bewohner wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Klinik verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

