Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Rastatt (ots)

Nachdem eine Renault-Fahrerin ihr Fahrzeug am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr in der Gartenstraße parkte, öffnete sie offenbar die Fahrertür ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Eine dahinter fahrende Fahrradfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit der Fahrzeugtüre des Wagens. Durch den Aufprall kam die Seniorin zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell