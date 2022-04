Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Salmtal (ots)

Am Montag, 11.04.2022 kam es in dem Zeitraum von 14-21 Uhr auf dem Edeka Parkplatz in Salmtal, beim dortigen Bahnhof, zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Das Fahrzeug wurde mutwillig an der Fahrerseite, vermutlich durch einen spitzen Gegenstand, beschädigt. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Sollte jemand den Vorfall beobachtet haben oder eine ähnliche Sachbeschädigung an genannter Örtlichkeit zum genannten Tatzeitraum erfahren haben, bittet die Polizei Wittlich dringend um Zeugenhinweise unter Tel. 06571 / 926-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell